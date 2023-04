JACOB, Yves



À Sainte-Thérèse, le 29 janvier 2023, à l'âge de 79 ans est décédé M. Yves Jacob, époux de Mme Christiane Deslauriers.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils, Maxime et Xavier (Annie-Claude), ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 22 avril de 11h à 17h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même samedi 22 avril à 17h en la chapelle du complexe.