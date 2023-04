GAIOTTI, Danilo



C'est avec une grande tristesse que la famille annonce le décès de Danilo Gaiotti le lundi 17 avril 2023 à l'âge deIl manquera beaucoup à son épouse bien-aimée depuis 72 ans, Giacomina Rosada Gaiotti, à ses enfants Annalisa (Angelo), Edoardo, Riccardo (Mirella) et Regina (Gianni), à ses petits-enfants Vanessa, Andrea (fiancée Celine), Amanda (fiancé Davide), Daniele (Emmaline), Giuliano (fiancée Michele), Eliana et Mattia. De nombreux parents et amis se souviendront affectueusement de lui.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos, 1255, avenue Beaumont, Mont-Royal (Qc),le dimanche 23 avril 2023, de 14h à 17h et de 19h à 21h.Les funérailles auront lieu à Madonna della Difesa, 6800, avenue Henri-Julien, Montréal (Qc), le lundi 24 avril 2023 à 12 h. L'inhumation suivra au Repos Saint-François d'Assise.Au lieu de fleurs, votre sympathie peut s'exprimée par des dons à la Fondation de l'Hôpital général juif à la mémoire de Danilo Gaiotti.