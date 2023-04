30 ans sans Coupe Stanley au Canada: encore hanté 12 ans plus tard

Deux matins dans sa vie, Alex Burrows s’est levé en étant persuadé que, le soir venu, il serait champion de la Coupe Stanley. En avant trois victoires à deux dans la finale de 2011, ses coéquipiers des Canucks et lui avaient pleinement le droit de rêver.

• À lire aussi: Les Oilers pourront-ils mettre fin à la disette canadienne?

• À lire aussi: Des agents, des joueurs et des universitaires se prononcent : 10 raisons pourquoi aucune équipe canadienne n’a remporté une coupe depuis 30 ans

• À lire aussi: Pas de coupe depuis 30 ans: c’est inconcevable, selon le dernier DG qui l’a gagnée au Canada

« Mais ce n’est pas arrivé. L’histoire en a décidé autrement », lance l’actuel entraîneur adjoint du Canadien, joint par Le Journal dans le cadre de la série de reportages sur les 30 ans sans la coupe Stanley au Canada.

Dirigés par Claude Julien et soutenus par le gardien Tim Thomas, qualifié d’impénétrable au cours de ce parcours éliminatoire, les Bruins ont remporté les deux derniers matchs, dont le septième au Rogers Arena, domicile des Canucks.

« C’était un match en après-midi [à 17 h], se souvient Burrows. La ligue voulait que ce soit ainsi pour que le match soit diffusé à une heure raisonnable dans l’Est. »

« On n’avait pas joué un seul match en après-midi dans toute l’année. Je ne suis pas certain que ça avait été idéal pour notre équipe », analyse-t-il en repensant à ce revers de 4 à 0.

Une équipe amochée

On peut se demander si l’heure avait eu un réel effet sur l’issue de la rencontre.

Toutefois, ce qu’on ne peut nier, c’est que les Canucks étaient décimés par les blessures. Champions de la saison régulière, les Canucks s’étaient compliqué la vie au cours du printemps.

Ils avaient disputé 25 matchs, dont sept au premier tour contre les Blackhawks que Burrows avait envoyés en vacances grâce à un but marqué en prolongation.

D’ailleurs, le numéro 14 avait connu les séries de sa carrière avec une récolte de 17 points, dont neuf buts. Il avait également inscrit le but décisif en prolongation du deuxième match de la finale.

Bref, les Canucks avaient perdu bon nombre de soldats en cours de route.

« On n’avait plus de gaz, on était sur les fumes. L’équipe qui était si prometteuse en début de série n’était plus la même à la fin avec tous les blessés, estime l’athlète de Pincourt. On avait même des blacks aces pour jouer le match le plus important de l’histoire de la concession. »

Les Canucks avaient, entre autres, perdu les services de Mason Raymond, victime d’une fracture à une vertèbre lors du sixième match. Un événement qui avait grandement affecté le Québécois.

« Il s’était cassé le dos à la suite d’une mise en échec douteuse [de Johnny Boychuk]. Il avait passé la nuit à l’hôpital. C’était mon co-chambreur sur la route, alors ça m’avait un peu shaké de le voir blessé gravement. »

Une petite revanche

L’image de son ami étendu sur la patinoire a profondément marqué Burrows, tout comme la pensée d’être passé à un cheveu de réaliser un rêve d’enfance.

« Ça te hante pour toujours. Surtout qu’on pensait pouvoir se reprendre l’année suivante. Mais on s’est fait sortir en première ronde par les Kings, se souvient-il. Quelques saisons plus tard, quand j’étais avec les Sénateurs, on a éliminé les Bruins. Les battre au premier tour, chez eux en six matchs, alors qu’ils étaient favoris, c’était comme une revanche. »

« J’y ai repensé aussi, il y a deux ans, quand on a atteint la finale avec le Canadien. C’était magique de voir le soutien qu’on avait à l’extérieur du Centre Bell. On savait que le monde regardait et encourageait notre équipe. »

Sauf que cette fois-là, l’occasion de gagner la coupe ne s’est jamais présentée.