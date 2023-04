3e lien: l’intégrité est-elle accessoire en politique?

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a annoncé la mise au rancart d’un troisième lien autoroutier pour la région de Québec.

Le ministre Bernard Drainville pleurait et s’excusait auprès de la population de sa circonscription pour l’abandon du projet par son gouvernement.

Éric Caire, ministre de l’Incompétence numérique, avait mis son siège en jeu et promettait de démissionner si le projet n’aboutissait pas. Il demeurera assis sur son confortable fauteuil de l’Assemblée nationale.

La troupe gouvernementale prend des allures de clowns tristes avec l’annonce de la ministre pendant que les mines déconfites des députés de la région de la Capitale-Nationale se cachent difficilement.

Le gouvernement devait abandonner ce projet pharaonique inutile. Pour la CAQ, il ne servait qu’à capter une clientèle électorale dans la région de Québec, mais il aurait fait payer le prix de son inutilité à l’ensemble des Québécois!

N’importe quoi

La ministre Guilbault se révélait la meilleure personne pour faire l’annonce du recul caquiste. Excellente communicatrice, elle peut jouer n’importe quelle cassette.

Il y a quelques mois, elle narguait l’opposition d’un air supérieur en la traitant de rétrograde fermée à un projet d’avenir pour le Québec.

Maintenant, elle expose des données qui étaient évidentes depuis longtemps pour justifier l’abandon. D’ailleurs, aucun expert renommé ne supportait le projet gouvernemental.

La ministre se garde un petit bout de tunnel pour sauver les apparences et espérer préserver un bout du capital électoral de la CAQ. Le petit bout alimentera peut-être une promesse farfelue lors du prochain scrutin !

Monnaie courante

Au-delà de l’abandon du troisième lien autoroutier par la CAQ, c’est l’intégrité des politiciens qui en prend de plus en plus pour son rhume.

Une fois de plus, l’attitude de nos politiciens mine la confiance dans nos institutions démocratiques et fragmente une population devenue moins solidaire au fil du temps.

L’hypocrisie ne sied pas qu’à la CAQ, on la retrouve aussi chez d’autres formations politiques. QS s’avère probablement le concurrent le plus sérieux du gouvernement caquiste en matière de comportement incohérent.

Le porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois parlait du triomphe du gros bon sens avec l’abandon du projet. Il peut cependant se demander s’il en faisait preuve lorsqu’après avoir voté une motion sur l’interdiction des locaux de prière dans les écoles, il proposait un local de méditation.

On n’est pas à une incohérence près avec QS, qui se prétend souverainiste sans jamais en parler et qui soutient un parti fédéraliste centralisateur à Ottawa. Le parti est également favorable au scrutin proportionnel, mais il a semé les obstacles pour le PCQ et le PQ pour une certaine représentativité après les dernières élections générales.

Quant au PLQ, il avait accepté de sombrer dans le ridicule en demandant d’annuler un amendement à la loi 96 qu’il avait proposé.

Éric Duhaime et Paul St-Pierre Plamondon semblent jusqu’à présent avoir échappé au louvoiement. Espérons qu’ils tiendront le coup, car l’image des politiciens a considérablement besoin d’être revampée!