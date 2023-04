4 astuces pour magasiner du mobilier sur l'application Kijiji

Acheter du mobilier de seconde main est une façon de faire de grandes économies. En fouillant sur Kijiji, on a fait de belles trouvailles et on peut faire un changement complet de décor pour un prix qui correspond à notre budget.

S’il existe aujourd’hui plusieurs plateformes de vente d’articles d’occasion, celle de Kijiji, qui existe depuis 2005, a toujours le vent en poupe. L’entreprise a enregistré 505 000 utilisateurs actifs au Québec au cours des 30 derniers jours. Il faut dire qu’elle vient aussi tout juste de lancer, en mars dernier, sa nouvelle application dotée d’un éventail de nouvelles fonctionnalités. J’ai eu beaucoup plus de succès dans ma recherche sur l’application que sur le site internet. Voici 4 astuces pour qui vous aideront à faire les plus belles des trouvailles!

Astuce no 1 : cibler avec les mots clés pertinents.

Astuce no 2 : une fois que vous avez passé en revue tous les mots évidents désignant l’article, élargir la recherche en fonction de la couleur ou du type de matériau, etc.

Astuce no 3 : affiner la recherche en fonction du prix et du nombre de kilomètres que vous êtes prêts à parcourir pour aller cueillir vos trouvailles.

Astuce no 4 : sauvegarder vos recherches, car l’application vous montrera ensuite des annonces en fonction des critères de recherche que vous avez sauvegardés.