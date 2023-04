Angels : Échanger Shohei Ohtani n’est pas même une possibilité

Plusieurs équipes du baseball majeur entreront dans une opération séduction à la fin de la saison afin de convaincre le joueur autonome Shohei Ohtani de rejoindre leurs rangs. D’ici à ce qu’ils proposent un nouveau contrat au Japonais, les Angels de Los Angeles ne tenteront pas de l’échanger.

Selon le «New York Post», il n’y a absolument aucune chance que celui qui excelle tant comme frappeur que lanceur fasse partie d’une transaction. Une source au sein de la formation californienne a affirmé que ce scénario n’était pas envisagé et que cette opinion serait partagée par le propriétaire Arte Moreno.

Ohtani pourrait devenir le premier joueur de baseball à recevoir une entente au-delà du demi-milliard de dollars, selon les rumeurs. Les Padres de San Diego, les Dodgers de Los Angeles et les Yankees de New York feraient partie des candidats les plus intéressants, outre les Angels.

Avant le duel de vendredi soir contre les Royals de Kansas City, le joueur étoile de 28 ans conservait cette saison une moyenne au bâton de ,269, ayant produit 11 points et cogné quatre circuits. Sur la butte, il a effectué quatre départs pour une fiche de 2-0, n’accordant en moyenne que 0,86 point mérité par rencontre.