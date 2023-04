«Chevalier»: un compositeur méconnu à l’égal de Mozart

Le sujet de ce film biographique, celui d’un compositeur fils d’esclave, est fascinant et vrai.

Il s’appelle Joseph Bologne (Kelvin Harrison Jr.), Chevalier de Saint-Georges. À la cour de France, juste avant la Révolution française de 1789, il est connu de Marie-Antoinette (Lucy Boynton) et de Louis XVI. Son père, un planteur en Guadeloupe, l’a exilé en France tout en s’assurant qu’il fasse des études et qu’il mette son talent de musicien à profit.

Effacé des livres d’histoire après sa mort en 1799, parce que noir – Napoléon Bonaparte a rétabli l’esclavage lors de son arrivée au pouvoir –, Joseph Bologne a composé des opéras, des symphonies et «Chevalier» s’ouvre sur une joute – vraisemblablement imaginaire – au violon entre lui et Mozart.

Sa vie, ou plutôt la partie de sa vie présentée par le réalisateur canadien Stephen Williams (producteur de la remarquable série «Watchmen», réalisateur de «Lost» et de «Westworld»), est inspirante, fascinante et... crève-cœur. Célèbre à l’époque, familier des puissants – le film lui prête une liaison amoureuse avec la marquise Marie-Joséphine de Montalembert (Samara Weaving) – escrimeur de talent, mais fils d’esclave, sa tentative d’être à la tête de l’Opéra de Paris sera un échec en raison de la couleur de sa peau.

Le racisme est omniprésent, sa condition de fils d’esclave fait de lui une anormalité dans la France du siècle des Lumières et de la naissance de la devise «Liberté, Égalité, Fraternité» que scandent les Parisiens marchant dans les rues à l’aube de la Révolution. Le sujet, bien que mis à la sauce hollywoodienne – histoire d’amour, costumes et décors somptueux, etc. – et traité de manière conventionnelle – en ordre chronologique – ne peut que captiver.