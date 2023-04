Dominique Brown veut ramener Chocolats Favoris vers la conquête du monde

Dominique Brown le dit depuis le début de l’aventure avec Chocolats Favoris : il veut conquérir le monde. C’est le rêve qu’il s’applique à remettre sur les rails après trois ans d’une pandémie qui a forcé tout le monde à se préoccuper du quotidien plus que de demain.

« On redevient une entreprise orientée sur l’expérience client, on ramène de la magie, alors qu’on a dû être logistique et mécanique en pandémie », observe l’entrepreneur, qui veut recréer le plaisir d’avant.

La magie, le rêve, c’est toujours ce que Dominique a porté depuis ses 10 années à la tête de Chocolats Favoris. Sa candeur dans ce domaine qui était tout nouveau pour lui après une dizaine d’années dans le jeu vidéo lui a permis de créer.

« J’avais une belle naïveté au début. Ne connaissant pas le milieu, je ne savais pas les étapes ni les difficultés qui se poseraient en chemin. J’ai pu penser sans contrainte et ça a permis d’innover. Je ne pensais pas à tout ce qui ne fonctionnerait pas, comme on le fait quand on a de l’expérience », réfléchit l’entrepreneur qui a eu l’idée de la fondue au chocolat en conserve.

Avec le recul, il voit aussi que l’inexpérience a généré des erreurs qui ont coûté cher et qu’il aurait pu mieux équilibrer son entourage entre néophytes et connaisseurs.

« Mais serions-nous au même endroit aujourd’hui ? », se demande-t-il, en acceptant que le chemin a été imparfait.

Un voyage transformateur

Autant Dominique rêve pour Chocolats Favoris, entrevoyant un avenir planétaire, autant il savoure les petits bonheurs quotidiens dans sa vie personnelle, sans échafauder beaucoup de plans d’envergure. En vendant Beenox, il a juste eu envie de s’acheter un bon vélo. Il a fallu des années pour que naisse le rêve d’un long voyage en voilier, en famille. En juillet 2021, il a donc hissé les voiles avec sa conjointe et ses enfants pour naviguer du Québec aux Caraïbes, à vivre au gré du vent et des marées.

« J’ai passé une partie importante de ma vie à me dire que ça allait être le fun quand on serait sorti des couches, quand le plus petit allait marcher ou aller à l’école. Et quand on fait ça, on ne pense pas que c’est le fun maintenant », dit le papa de cinq enfants, heureux d’avoir vécu des moments précieux avec les siens pendant ce voyage d’un an sur le Globe Trotter.

Il s’est notamment beaucoup rapproché de sa fille Jessica, qui a passé plusieurs mois sur le voilier.

Et il est tombé en amour avec Les Saintes, chapelet d’îles en Guadeloupe qui ressemble au paradis sur terre.

Innover encore

Sa gratitude est palpable. Ses collègues lui ont permis de vivre ces moments-là. Vingt années à présider des entreprises, c’était aussi vingt années de travail intense, sans long temps d’arrêt.

Jamais Dominique n’imaginait au moment de son départ que la crise de la pandémie allait s’étirer et que les défis d’entreprise allaient se multiplier : inflation, chaînes d’approvisionnement perturbées, équipes à reconstruire.

« Il faut que je revienne à la vision future parce que trois ans de pandémie nous ont plongés dans des défis du quotidien, du court terme. On a bien tiré notre épingle du jeu, mais on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de fatigue après un marathon », constate-t-il.

Dans l’entreprise, le plaisir rime avec l’innovation, qui reviendra en force cette année – on nous la promet grandiose.

Et dans sa vie personnelle, Dominique s’inspirera de sa conjointe Stéphanie, qui sait transformer les petits riens en éclats de bonheur.

