Commerce illicite de stupéfiants: trois suspects appréhendés et 1M$ en biens saisis

La police de Laval a passé les menottes à trois individus et saisi plus d'un million de dollars en biens et en drogues, dans une affaire de commerce illicite de stupéfiants en ligne la semaine dernière.

Le 12 avril dernier, les suspects – âgés de 21, 29 et 33 ans – ont été arrêtés par le Service de police de Laval (SPL). Deux d’entre eux ont été rencontrés par les enquêteurs avant d’être libérés par voie de sommation.

Des perquisitions effectuées dans deux véhicules, trois résidences et des commerces situés à Laval, Montréal et Blainville ont permis de mettre la main notamment sur 33 210 grammes de cannabis séchés, ainsi que des quantités notables de cocaïne, de crack, de crystal meth, de méthamphétamine, de Xanax et de psilocybine.

Au total, la valeur des biens saisis s’élèverait ainsi à plus d’un million de dollars, a indiqué le corps policier.

«Notons par ailleurs que certaines formes de cannabis pouvaient être attirantes pour les jeunes, car elles avaient l’apparence d’aliment vendu sur les tablettes de commerces alimentaires», a-t-on ajouté par voie de communiqué.

Il s’agit d’ailleurs du premier dossier du genre sur lequel les enquêteurs du SPL travaillent.

«Cette enquête a été réalisée dans le cadre du programme Accès-Cannabis, une action concertée mise en place à l’automne 2018 par le gouvernement du Québec et coordonnée par le ministère de la Sécurité publique, visant à intensifier la répression d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes», a précisé la police de Laval.