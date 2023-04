Conduite avec facultés affaiblies: elle abandonne sa passagère et prend la fuite

Une conductrice intoxiquée de 22 ans, qui aurait fui les lieux après une sortie de route à Amos, a été arrêtée après que sa passagère blessée, restée sur place, ait tout relaté aux policiers.

Vers 5h15 dimanche, les policiers du poste de la MRC d’Abitibi ont été appelés sur la route 109 Nord, à Amos, pour une sortie de route impliquant des blessures mineures chez une passagère.

Sur place, ils n’ont cependant trouvé aucune trace de la conductrice, qui aurait pris la poudre d’escampette après l’accident, selon ce que leur aurait dit la passagère.

La conductrice, une jeune femme de 22 ans, a cependant été rapidement localisée et transportée au poste pour se soumettre à l’éthylomètre.

«Les résultats ont présenté des taux de plus du double de la limite permise par la loi», a précisé la Sûreté du Québec (SQ) par voie de communiqué vendredi.

La jeune femme s’est fait suspendre son permis de conduire et saisir son véhicule, et pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par alcool, délit fuite ayant causé des lésions et possession de stupéfiant.

Pas la seule

Elle n’est cependant pas la seule qui devrait faire face à des accusations criminelles pour conduite avec les facultés affaiblies: seulement 10 heures plus tard, un homme de 41 ans a été intercepté, par les agents du poste de l’Abitibi, au volant d’un véhicule avec un taux d’alcool également supérieur à la limite.

Le quadragénaire, initialement intercepté en lien avec une enquête reliée à la vente de cigarette de contrebande, présentait des signes de capacités affaiblies par l’alcool.

«Il a été arrêté et transporté au poste afin de se soumettre à l’éthylomètre», a décrit la SQ.

Des cigarettes de contrebande ont également été saisies dans son véhicule.

Il pourrait faire face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ainsi que des accusations en vertu de la loi concernant l’impôt sur le tabac pourraient être déposées contre lui.