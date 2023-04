Critique du film Farador: une belle surprise!

Pas besoin d’avoir accès à un budget hollywoodien ou à des effets spéciaux spectaculaires pour produire une bonne comédie fantastique. Le réalisateur Édouard A. Tremblay le démontre bien avec son film Farador, une adaptation très réussie de son court métrage du même titre qui avait connu un immense succès en ligne, au milieu des années 2000.

Considéré comme une des premières vidéos virales au Québec, le court métrage Farador, réalisé de façon artisanale, avait fait fureur sur Google Videos - et ensuite sur YouTube - après sa sortie, en 2006.

Dix-sept ans plus tard, le réalisateur Édouard A. Tremblay (un ancien membre du collectif Phylactère Cola) a récupéré son concept pour co-écrire (avec Éric K. Boulianne) un long métrage fort amusant, qui réunit tous les ingrédients pour plaire à un large public.

Farador nous transporte dans le petit monde de Charles (Éric K. Boulianne), Guillaume (Lucien Ratio) et Louis (Benoit Drouin-Germain), trois colocs et amis de longue date qui jouent chaque semaine depuis 18 ans à Farador, un jeu de rôles médiéval du même type que Donjons et Dragons.

Depuis leur adolescence, les trois amis se servent de ce jeu d’aventures pour mettre un peu de piquant dans leurs vies profondément ennuyantes. Or, le retour au bercail de Kim (Catherine Brunet), la petite sœur de Charles, viendra briser cette routine. Pour le bien de son frère, Kim tentera de le convaincre de délaisser Farador et ses deux vieux complices de jeu pour concentrer davantage ses efforts sur son rêve de devenir auteur.

Tendre et nostalgique

En entrevue au Journal il y a deux semaines, les créateurs de Farador insistaient sur le fait que leur film ne s’adresse pas seulement aux geeks et aux amateurs de jeux de rôles et qu’il n’est pas nécessaire d’avoir vu le court métrage du même titre pour apprécier sa version longue. Ils ont parfaitement raison. Même si Farador rend un hommage tendre et nostalgique aux amateurs de jeux de rôles et à la culture geek en général, c’est d’abord et avant tout un portrait drôle et sensible de trois jeunes adultes – ou adulescents – refusant de vieillir que propose Édouard A. Tremblay avec son film.

Porté par une distribution impeccable, le film alterne habilement entre des scènes campées dans la réalité et des séquences fantaisistes dans lesquelles nos antihéros endossent les costumes de leurs alter ego médiévaux dans le monde de Farador. C’est drôle, original et parfois même touchant. Une belle surprise!

Note: 3,5 sur 5