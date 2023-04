Fonctionnaires fédéraux: pas de réponse au bureau

Il ne nous reste que quelques jours pour produire nos déclarations fiscales. Vous avez besoin de parler à un fonctionnaire de l’Agence du revenu?

J’en vois tous les matins une bonne centaine, boulevard René-Lévesque à Montréal, qui se gèlent sur la ligne de piquetage devant les bureaux de l’Agence du revenu. Et ça doit ressembler à ça un peu partout au Canada.

Tant pis pour nous, pauvres contribuables, qui transpirons devant nos feuillets de relevé T4A, nos factures et relevés de dépenses, les yeux cernés, la calculette à la main.

Prendre notre mal en patience?

Les petits premiers de classe qui ont déjà remis leur déclaration et attendent leur chèque de remboursement d’impôt ne recevront peut-être pas leur récompense de sitôt. On peut comprendre que des travailleurs revendiquent l’amélioration de leurs conditions de travail, un meilleur salaire et la protection de leurs avantages sociaux. Ce que nous apprécions moins, c’est d’être pris en otage tout juste avant la date limite pour remettre nos déclarations fiscales.

Nous étions là durant la pandémie!

Mais qui a pondu cette formule justi­ficative que les syndiqués scandent et inscrivent sur leurs pancartes ? Des fonctionnaires héroïques étaient au poste afin que la population reçoive les chèques de PCU. Nous devrions leur vouer une reconnaissance éternelle ? Ils avaient encore un travail, un salaire régulier. Alors que tant de travailleurs ont dû galérer durant ces deux années de marasme.

«J’attends mon Passeport» Saison 2

Fauteuils pliants, boîtes à lunch et gros sacs de patience. Si cette grève perdure, préparons-nous à camper devant les bureaux du gouvernement fédéral. La pénurie de travailleurs ne va pas se résorber comme par miracle. Cette grève ne résoudra pas tout.

En attendant, M. Trudeau l’a dit clairement: «Les Canadiens ne seront pas énormément patients...» Effectivement, M. Trudeau, il faut que votre gouvernement règle ce conflit au plus sacrant!