Il est temps de revenir au bureau, dit le grand patron de la Banque Nationale

Le grand patron de la Banque Nationale, Laurent Ferreira, a encouragé vendredi les employeurs montréalais à accélérer le retour des travailleurs au centre-ville, donnant ainsi un appui à la campagne menée par le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc.

«La communauté des affaires a une responsabilité envers l’écosystème de Montréal, c’est à dire les commerçants. Je pense donc qu’on a besoin d’un meilleur équilibre, ce qui veut dire d’aller un peu plus vers le bureau», a déclaré le dirigeant vendredi lors d’une entrevue accordée au Journal dans le futur siège social de la banque, situé rue St-Jacques, au centre-ville de Montréal.

M. Ferreira a assuré que l’institution financière n’avait «pas de règles» sur le télétravail. On recommande toutefois aux employés d’être présents au bureau au moins 40 % du temps.

«On a annoncé au mois de septembre qu’on voulait un meilleur équilibre entre maison et bureau, donc on continue avec ça», a-t-il dit.

La future tour ne sera pas vide

Il n’est donc aucunement question de sous-louer des portions de l’imposante tour de 40 étages, qui est encore en construction.

«On va la garder pour la Banque Nationale. Lorsqu’on l’a conçue, en 2018, on avait en tête 7000 employés, soit 70 % de ceux qui travaillent à Montréal. On est rendus à 12 000 employés à Montréal, donc la tour, on en a besoin. On va l’occuper même si le télétravail fait partie des options qu’on offre à nos employés.»