Panthéon des sports du Québec: Jacques Dussault bientôt parmi les immortels?

Ce n’est pas parce que Jacques Dussault n’est plus actif dans le football qu’il n’a plus la cote. Après l’annonce en mars dernier que le Temple de la renommée du football canadien lui ouvrait ses portes, voilà que le Panthéon des sports du Québec évaluera aussi la possibilité d’introniser l’ex-entraîneur et analyste au rang de ses immortels.

Le Panthéon dévoilera ses prochains élus en novembre, mais déjà, un dossier étoffé a été soumis pour soutenir sa candidature.

Des signataires reconnus du milieu footballistique tels Laurent Duvernay-Tardif, Larry Smith, Danny Maciocia et Pierre Vercheval, entre autres, ont appuyé l’homme qui a consacré sa vie au développement du football.

Pendant plus de 55 ans, Dussault a été une figure marquante du football au Québec, surtout à titre d’entraîneur, autant au niveau professionnel qu’aux niveaux universitaire, collégial et scolaire. Il a aussi contribué à franciser le sport sur les ondes télévisuelles et dans la presse écrite.

«Je trouve ça entre flatteur et gênant, pour être honnête. Ce n’est pas le genre de choses que je recherche. Quand on m’a appelé pour m’expliquer les démarches, j’étais presque mal à l’aise de savoir que quelqu’un avait fait tout ça pour moi», a confié Dussault lors d’un entretien.

Inconcevable

Ce quelqu’un qui a fait les démarches, c’est Dany Veilleux, de Dolbeau-Mistassini, qui a pendant plusieurs années été derrière le podcast Dan Radio Sports.

«Quand j’ai réalisé que Jacques n’était pas au Panthéon, j’ai trouvé ça incroyable. Il a tellement accompli pour le football au Québec. J’ai voulu monter une candidature béton pour lui. Toute la communauté du football s’est ralliée et je trouve ça fantastique. Ça démontre à quel point il a été un pionnier», s’est exprimé celui qui a pris en main le dossier.

En ce moment, 11 représentants de la communauté du football au Québec ont leur place au Panthéon, dont Ben Cahoon, Anthony Calvillo, Jean-Philippe Darche et Pierre Vercheval.

Un bel honneur

Même si l’humilité légendaire de Jacques Dussault l’empêche de savourer pleinement, il réalise tout de même l’ampleur de cette marque de respect à son endroit.

«Ce n’est jamais facile d’être reconnu chez soi, peu importe le domaine dans lequel tu œuvres», a-t-il souligné.

Tout au long de sa longue aventure dans le football depuis ses jeunes années comme joueur à Québec, Dussault a traîné son baluchon dans le football universitaire canadien, dans la NCAA, avec la Machine de Montréal dans la défunte Ligue mondiale, chez les Alouettes et sur la scène scolaire.

«Je ne crois pas que j’ai tant accompli tant de choses incroyables, mais ce que je peux dire, c’est que chaque journée que je me suis levé pour aller travailler, j’étais content.

«Quand j’étais avec des professionnels qui revenaient de la NFL, je peux te dire une affaire, Jacques Dussault, ça ne leur disait pas grand-chose et j’avais de l’ouvrage en tabarouette! Quand tu as une passion, ça te fait oublier bien des choses désagréables.»

Une voix pour les francophones

Même s’il est difficile de lui faire retirer une grande fierté de son long parcours, Dussault admet qu’il est particulièrement satisfait de son implication dans le développement du sport chez les francophones.

«Quand je suis tombé en amour avec le football dans les années 1950 lorsque je restais à Québec, disons que ce n’était pas le sujet le plus développé. À l’époque, le football était vu comme un sport très complexe qui n’était pas fait pour les francophones.

«C’est comme si entre parenthèses, on sous-entendait qu’on n’était pas assez intelligent pour ce jeu-là. Ça m’insultait pas mal! Les choses ont beaucoup évolué et par chance que des entités francophones comme le Rouge et Or ont remis les pendules à l’heure», a-t-il indiqué.

À 72 ans, Jacques Dussault ne court pas les hommages, mais les hommages courent après lui.

«Quand des gens t’endossent de cette façon, tu ne peux pas faire autrement que de voir plein de flashbacks d’événements que tu as vécus. Ça a l’air de rien, mais ce n’était pas toujours évident», réfléchit-il.