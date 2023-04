«La bonne musique finit toujours par trouver son chemin», dit Matt Holubowski, qui n’a pas trop de crainte par rapport à l’intelligence artificielle

Auteur-compositeur qui a lancé récemment son quatrième album en carrière, Matt Holubowski a mentionné au Journal ne pas avoir trop de crainte par rapport à l’arrivée de l’intelligence artificielle dans son industrie.

«La bonne musique finit toujours par trouver son chemin et le pire qui arrivera, ce sera qu’un nouveau genre de musique se fera une place parmi les autres. Qui sait, ça créera peut-être aussi des chefs-d’œuvre incontestables? Et si ça nous émeut et nous inspire, est-ce une si mauvaise chose? [...] Cela dit, je comprends les gens. Il n’y a rien de plus humain que la peur du progrès, de la technologie, de l’inconnu.»

Le musicien indique ne pas avoir encore essayé l’outil d’intelligence artificielle ChatGPT. «Ça ne m’intéresse pas personnellement, pour l’instant. Ce n’est pas par peur, ou par principe, mais je ne vois juste pas trop la valeur de prendre ce chemin au stade où c’est rendu.»

«Il ne faut pas oublier la peur que les gens avaient dans les années 1960 quand Wendy Carlos est arrivé avec des suites de Bach faites entièrement de synthétiseurs modulaires. Les gens disaient à ce moment que ça signalait la fin de la musique. Finalement, ç’a juste généré un outil créatif incroyable à être utilisé par les humains.»

«Les gens capotent à cause que The Weeknd et d’autres actes pop ont fait des trucs avec des intelligences artificielles. Mais il reste que cette musique était déjà grandement artificielle. Au final, c’est peut-être même plus honnête de leur part d’admettre que c’est fait par une intelligence artificielle.»