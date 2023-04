La liste d'écoute de QUB musique du 21 avril 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Charles Laplante de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Baloney Suicide - VioleTT Pi ****

Baloney Suicide pourrait se résumer ainsi: une bête difficile à cerner peut-être à première écoute, mais qui ne se laisse pas moins apprivoiser pour autant. Dès qu’on croit avoir saisi le mood d’une pièce, on ne perd ni une ni deux et on nous envoie ailleurs. Pourtant, avec Celui qui attend qui ouvre l’album, on croirait se retrouver en territoire plus accessible avec une mouture classique. Finement ciselée et concise à point. L’ensemble des 12 titres nous renvoie à des arrangements à tête chercheuse. Les tempos changent, les débits s'accélèrent. Accrochez-vous. Ne vous attachez pas trop à une ligne mélodique car il est possible qu’elle se transforme dans la seconde. Mais cette quête de déstabilisation, si elle n’est pas complaisante, peut être une grande qualité. Ce qui est le cas ici sur tellement de titres: Pollen Saturnien (référence à Verlaine? Bien joué), Jaune miel, Aubade Juvénile. Des textes se dégage un bel assemblage d’autodérision grinçante et d’introspection sans demi-mesure. Les paroles de Baloney Suicide ont d’abord été présentées dans un recueil en 2019. Cet atterrissage poétique en contrée musicale s’avère des plus réussis. (Stéphane Plante)

Écouter l'album ici!

Exposition individuelle - Hippie Hourrah ****

C’est à un voyage psychédélique riche tant au niveau de la composition que des arrangements que Cédric Marinelli, Miles Dupire-Gagnon et Gabriel Lambert nous convient sur le deuxième album de leur projet Hippie Hourrah. Ce n’est pas un hasard si on peut pratiquement voir des couleurs en écoutant les pièces: l’album-concept s’inspire de l’œuvre de l’artiste-peintre québécois Jacques Hurtubise. Même si celui qu’on appelait Le Kid s’est affranchi du rock garage, il demeure très attaché aux années 1970. Pourquoi changer une formule gagnante? (Charles Laplante)

Écouter l'album ici!

Le bruit des saisons - Auguste ****

D’entrée de jeu, Mi-décembre dégage un peu de Motown avec sa mélodie pop sympa. Dans Que des vagues, Auguste se permet même, pour le plus grand ravissement de notre ouïe, d’intégrer des licks de guitares vaguement dissonantes à une douce ballade sans la dénaturer. La sublime Garde-fou, une mélopée indie rock aux accords carillonnants, pourrait tout à fait se faufiler dans les radios commerciales à heure de grande écoute. À bon entendeur salut! (Stéphane Plante)

Écouter l'album ici!

Fuse - Everything But The Girl ****

Mettant fin à 24 ans de silence radio, le couple formé de Tracey Thorn et Ben Watt est enfin de retour! Ce 11e album en carrière aura pris son temps, mais l’attente en a largement valu la peine. Les fans seront comblés puisqu’on y retrouve une version légèrement actualisée de ce mélange de chansons rythmées, acoustiques et accrocheuses qui a fait la réputation du duo anglais. Bien sûr, on entend que la voix de Tracey Thorn a un peu vieilli, mais soyez sans crainte: cela lui va à ravir! (Charles Laplante)

Écouter l'album ici!

Variables - Alfa Mist ****

Alfa Mist se situe au confluent de plusieurs courants venus alimenter le jazz depuis 60 ans. Et ce, dans une formule des plus fluides. Ainsi, de l’ouverture plus «classique» hard-bop de Foreword, on passe comme sur un tapis de velours à un soupçon de hip-hop sur Borderline. Kaya Thomas-Dyke vient l’accompagner sur Aged Eyes dans un air se rapprochant davantage de la soul lascive. Très bien garni, mais la marmite ne déborde jamais. Un pur délice groovy. (Stéphane Plante)

Écouter l'album ici!

À LIRE AUSSI:

• À lire aussi: Dans l'univers musical de Kanen

• À lire aussi: «États d’amour»: 25 ans après la percée d’Isabelle Boulay

• À lire aussi: Dans l'univers musical d'Ariel Charest