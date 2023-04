Site indien: la pilule abortive livrée à partir de Montréal pour 350 $

Un site indien vend la pilule abortive au coût de 350 $ aux femmes qui désirent mettre fin à leur grossesse, grâce à un service de livraison à domicile basé à Montréal.

Grâce à l’application Whatsapp, Le Journal a communiqué avec le « Dr.pooja », qui dit offrir la livraison du médicament depuis une adresse à LaSalle.

Rapidement, on nous a répondu qu’il fallait d’abord payer 350 $ canadiens (ou 21 000 roupies indiennes) dans un compte bancaire en Inde, au nom de Shakeela liyakat Shaikh. Toutes les informations pour le transfert nous ont été envoyées. Il était impossible de payer en argent liquide.

« Premièrement, vous devez payer. Après vous pouvez venir à notre adresse ou nous livrons à votre porte », écrit « Dr.pooja », qui avoue avoir « des petits problèmes avec le gouvernement ».

« C’est pour cela qu’on vous livre le médicament secrètement », précise-t-il.

Compagnies indiennes

Sur un autre site du « Dr.pooja » basé à Toronto, on peut lire que les pilules abortives sont manufacturées par des compagnies indiennes et ont été approuvées par Santé Canada, « garantissant leur sécurité et leur efficacité ».

Or, aucun docteur à ce nom n’existe dans le registre du Collège des médecins du Québec ni en Ontario. Rappelons qu’il est frauduleux d’utiliser le titre de « docteur » et de pratiquer la médecine sans permis valide. Au Québec, toute vente de médication doit être servie par un médecin ou un pharmacien.

« Il n’y a pas grand-chose qui fait du sens dans cette histoire », réagit Bertrand Bolduc, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, qui croit que ce commerce pourrait faire l’objet d’enquêtes.

Même si l’avortement et les pilules abortives sont gratuits au Québec, ce marché en ligne attire des Canadiens et pourrait attirer des gens de l’étranger. Trois clients (deux à Montréal et un en Ontario) ont indiqué au Journal avoir passé des commandes avec succès auprès de « Dr.pooja », lors des derniers mois.

« Ça fonctionne je vous jure, tout est correct », a confirmé une Montréalaise, qui a requis l’anonymat.

Pressée

La femme a choisi cette option puisque sa carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec était expirée, et elle voulait régler le problème rapidement. Au privé, on lui demandait au moins 500 $. Cette dernière a rencontré le livreur dans un stationnement d’épicerie.

Une autre femme contactée par Le Journal a répondu avoir payé deux fois sans jamais recevoir la médication.

Dans tous les cas, les communications se passent en virtuel. La personne qui gère les commandes n’a jamais rappelé Le Journal après notre demande d’entrevue.

« C’est n’importe quoi au niveau médical. Ça n’a pas de bon sens, réagit le Dr Jean Guimond, spécialisé dans les avortements. Il faut qu’il y ait une prescription du médecin. »

Le Journal s’est rendu à l’adresse de LaSalle indiquée sur le site. Les gens qui y vivent ont assuré n’avoir rien à voir avec ce commerce. « Tout le temps, les gens viennent ici, mais c’est la mauvaise adresse », a répondu le jeune résident.

Sur le site ontarien, trois autres adresses de cliniques sont indiquées, dont une à Laval. Or, il n’y a rien à cette adresse.

Des achats dangereux, disent les experts

Commander des médicaments en ligne sans suivi médical est très risqué, notamment dans un cas d’avortement, rappellent plusieurs spécialistes qui déconseillent fortement aux femmes de faire ce choix.

« Acheter des produits sur internet, c’est dangereux, affirme Bertrand Bolduc, président de l’Ordre des pharmaciens du Québec. C’est un produit qui n’est probablement pas approuvé au Canada. La qualité est inconnue. »

Au Québec, la pilule abortive est prescrite aux femmes enceintes de neuf semaines ou moins. Or, « Dr.pooja »

n’a pas vérifié l’avancement de la grossesse avant d’exiger le paiement. On ne demande pas non plus les antécédents médicaux, ce qui peut être dangereux, assure le Dr Guimond.

« Une femme enceinte de 15 semaines qui prend la pilule abortive, on risque d’avoir des problèmes », dit-il.

Le Journal n’a pas commandé la pilule abortive de « Dr.pooja » pour une question de sécurité de données personnelles, donc on ne peut pas confirmer de quel médicament précisément il s’agit. On ne connaît pas non plus les conditions de transport et de livraison, et si les pilules ont été bien conservées, mais les femmes à qui Le Journal a parlé ont affirmé que « ça marche ».

Commerce illégal ?

« Si la femme est à 10 semaines, ça pourrait ne pas fonctionner ou que ce soit très douloureux. Et s’il y a une infection ? Il faut offrir un suivi par la suite s’il y a des complications », réagit Patricia LaRue, directrice générale de la Clinique des femmes de l’Outaouais, qui pratique des avortements.

« On ne sait pas quels conseils elles auront. Ça, c’est vraiment très inquiétant », dit-elle.

Selon elle, les femmes attirées par ces sites sont souvent vulnérables (demande d’asile, sans assurance, immigrante) qui craignent qu’un avortement entache leur dossier.

« Ça montre qu’il y a une faille dans notre système pour aider les femmes les plus vulnérables, qui ont besoin de confidentialité », croit-elle.

De son côté, M. Bolduc assure que la pilule abortive est facilement accessible au Québec, et que les avortements peuvent se faire même si la femme n’a pas d’assurance.

« Une femme qui veut avoir accès, on s’arrange et on s’organise pour que ça se fasse [dans la discrétion] », jure-t-il.