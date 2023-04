La Zarra a-t-elle fait sa diva dans une chambre d’hôtel quelques heures avant d’annuler sa participation à l’Eurovision in Concert?

Quelques heures avant d’annuler sa prestation au spectacle Eurovision in Concert, à Amsterdam, la chanteuse québécoise La Zarra, qui représentera la France au populaire concours le mois prochain, s’est plainte de la propreté de sa chambre d’hôtel sur son compte Instagram. « C’était totalement inapproprié car c’est un très bel hôtel », a mentionné au Figaro un membre de l’organisation.

Il n’y a pas à dire, la « non-participation » de La Zarra aux deux concerts en préambule à l’Eurovision, le week-end dernier, continue de faire jaser. Quelques minutes avant de monter sur scène, à Amsterdam, la chanteuse québécoise a fait faux bon prétextant un « problème personnel ».

Moins d’une semaine après cette annulation très médiatisée, d’autres détails sur la fameuse journée du samedi 15 avril ont commencé à sortir dans les médias français.

Le Figaro a rapporté que la chanteuse avait publié cette journée-là une vidéo sur son compte Instagram depuis sa chambre d’hôtel à Amsterdam. Dans cette vidéo, elle se plaignait à ses 51 000 abonnés de la propreté de la chambre au Leonardo Hotel Amsterdam Rembrandtpark, un établissement quatre étoiles à l’excellente réputation.

« Vraiment, je vous aime à la folie parce que dormir dans une chambre qui sent la moisissure quand tu as une voix aussi merveilleuse que la mienne... Comment dire, j'ai lavé ma chambre moi-même à l'eau de Javel tellement c'était sale. Il y a même des oreillers avec des taches de sang, c'est très bien tout ça quand tu es microphobe (sic) » a rapporté le Figaro.

Contacté par le média français, un membre de l’organisation de l’Eurovision in Concert, René Romkès, a déclaré que ce comportement de la chanteuse était « totalement inapproprié ». « Nous travaillons depuis des années avec cet hôtel et nous n’avons jamais eu de problèmes à son sujet. La Zarra n’est jamais venue nous voir et n’est jamais allée voir les gérants pour se plaindre. »

« Elle est humaine »

De son côté, la cheffe de la délégation française de l’Eurovision, Alexandra Redde-Amiel, s’est expliquée au micro de Sud Radio.

« La Zarra est une artiste mais c'est aussi une femme et une maman. À quelques minutes du show à Amsterdam, elle a eu un problème personnel relatif à la santé d'un proche et elle ne pouvait pas monter sur scène », a-t-elle indiqué.

Au sujet des gens qui disent que la chanteuse québécoise est une diva, Mme Redde-Amiel a répondu : « elle n’est pas parfaite, elle est humaine », déplorant qu’elle avait plutôt été victime d’un « lynchage médiatique ».

« J’ai coupé La Zarra des réseaux sociaux car elle a reçu beaucoup de critiques racistes. »

Alexandra Redde-Amiel a conclu en confirmant que La Zarra « sera bien à Liverpool », le 13 mai, pour la grande finale de la 67e édition de l’Eurovision.