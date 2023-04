Le Bal de la Jonquille amasse 1 709 750$

« LUMISSIA » était le thème de la 30e édition du Bal de la Jonquille au profit de la Société canadienne du cancer. Le Bal de la Jonquille est devenu le plus grand événement de collecte de fonds pour le cancer au Canada.

Photos fournies par iDO Photo

Les coprésidents d’honneur, Benoit Lacoste Bienvenue, KPMG, et Julie Godin, CGI, sont en compagnie d’Andrea Seale, chef de la direction à la Société canadienne du cancer, ainsi que des coprésidents d’honneur, Sylvie Demers, Groupe Banque TD, et Philippe Jetté, Cogeco.

Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, et sa conjointe, Pascale Bourbeau, sont en compagnie de leurs invités, Robert Charlebois, Laurence Charlebois, Claude Blanchet, l’ancienne première ministre Pauline Marois, Claude Meunier, Virginie Coossa, Fabienne Larouche et Michel Trudeau.

Le premier ministre, François Legault, avec son épouse, Isabelle Brais, tenait à féliciter le comité organisateur du Bal de la Jonquille.

En 2020, la SCC a octroyé plus de 7 M$ en subventions dans les seules villes de Montréal, Québec et Sherbrooke. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est accompagné de son épouse, Josée Perreault.

La SCC a subventionné 190 chercheurs principaux de talent. Parmi les anciens premiers ministres présents, Jean Charest était accompagné de son épouse, Michèle Dionne.

Varda Étienne est en compagnie de Vania Aguiar, Isabelle Racicot, coanimatrice de la soirée, et Brigitte Filiatrault (BFRP).

Plusieurs gens d’affaires appuient le Bal de la Jonquille, dont Charles Emond, PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qu’on voit ici avec son épouse, Renée-Claude Boivin.