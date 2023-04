Le Théâtre du Rideau Vert : une 75e année colorée!

Dès l’automne prochain, le Théâtre du Rideau Vert offrira une programmation dynamique portée par des artistes passionnés. Une saison colorée à ne pas manquer !

Cette grande institution culturelle de la rue Saint-Denis souffle peut-être ses 75 bougies, mais elle n’a pas pris une ride. Au contraire, elle continue de se bonifier d’année en année et de faire honneur à ses deux fondatrices, Yvette Brind’Amour et Mercedes Palomino, qui, dès 1948, se sont engagées à proposer des pièces à la dramaturgie forte, dont les sujets sondent les profondeurs de l’âme humaine.

Depuis 2004, Denise Filiatrault, directrice artistique avec une conscience aiguë de l’identité du Théâtre du Rideau Vert, s’inscrit dans le sillon de ces deux femmes visionnaires en produisant, en présentant et en faisant tourner du théâtre de qualité qui s’adresse à tous et à toutes. Et cette saison anniversaire n’y fait pas exception.

Le Rideau Vert : plus d'une couleur !

L’établissement, qui est le plus ancien théâtre professionnel francophone toujours en activité en Amérique du Nord, accueille des artistes de renom, dont quelques-uns y signeront une mise en scène pour la première fois. Certaines représentations des pièces seront offertes avec théâtrodescription, surtitrage et interprétation en langue des signes; cette édition anniversaire se veut donc une belle occasion de se retrouver tous ensemble pour partager des moments forts en émotions et empreints d’histoire. Voici un aperçu de cette riche programmation.

Automne 2023

L'ombre / Un reel ben beau, ben triste

C’est à Marie Brassard (récemment décorée du Prix Siminovitch) que revient l’honneur d’ouvrir la saison avec neuf jeunes interprètes tout juste sortis de différentes écoles de théâtre. La metteuse en scène les guidera à travers une exploration de l’ombre comme matériau de création. Intrigant !

Marc Béland prend le relais en s’attaquant à un diamant noir de la dramaturgie québécoise: Un reel ben beau, ben triste qui, 40 ans après sa première présentation, est toujours aussi percutant. Frédéric Boivin, Nathalie Mallette et Ève Duranceau, entre autres, donnent vie à ce texte coup de poing de Jeanne-Mance Delisle.

En novembre, place à la chanson avec Catherine Sénart qui propose — pour trois soirs seulement ! — un voyage musical saisissant, au cœur de l’œuvre de l’auteur-compositeur Stéphane Venne. Et bien sûr, le public est convié à clore cette première partie de saison avec l’incontournable Revue et corrigée. Sous la direction de Natalie Lecompte, les artistes chevronnés que sont Pierre Brassard, Benoit Paquette, Monika Pilon, Marie-Ève Sansfaçon et Marc St-Martin reviennent avec humour et intelligence sur les moments marquants de l’année 2023. Fous rires garantis !

Hiver 2024

La machine de Turing / Jamais, Toujours, Parfois

Après une courte pause, le Théâtre du Rideau Vert marque un grand coup en présentant La machine de Turing de Benoît Solès, une pièce auréolée de plusieurs prix Molière. Le metteur en scène Sébastien David confie le rôle principal du mathématicien Alan Turing à Benoît McGinnis. Le comédien prête son talent à ce héros qui a permis de sauver des millions de vies lors de la Seconde Guerre mondiale.

Par la suite, Brigitte Poupart, pour sa première mise en scène au Rideau Vert, fera œuvre utile avec un traitement étonnamment lumineux de la pièce dramatique Jamais, Toujours, Parfois créée en 2015 par la jeune australienne Kendall Feaver. Entre rires et larmes, cette pièce pose des questions importantes sur la santé mentale et la relation mère-fille. Annick Bergeron et Lauren Hartley modulent avec finesse ce texte qui explore la complexité des réactions humaines.

Mademoiselle Agnès

Le public est convié ensuite à une tout autre expérience alors que la grande Sylvie Drapeau devient Mademoiselle Agnès dans cette adaptation contemporaine du Misanthrope de Molière, mise en scène par Louis-Karl Tremblay. Cette comédie, identifiée comme le coup de cœur de Denise Filiatrault, se veut une réflexion satirique sur les masques sociaux alors que Agnès, écrivaine recyclée en critique sans pitié, offre sa vérité crue.

La saison se termine en beauté avec une épopée entourant l’œuvre de Michel Tremblay. La metteuse en scène Alice Ronfard nous offre un projet colossal, La traversée du siècle, qui retrace un pan de notre histoire collective à travers les personnages des romans et des pièces de l’écrivain québécois. Un événement unique, une odyssée théâtrale inusitée.

Abonnez-vous dès maintenant à la saison 2023-2024 du Théâtre du Rideau Vert en téléphonant au 514 845-0267 ou consultez la programmation complète sur le site Web du Théâtre, au rideauvert.qc.ca!