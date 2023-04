Il ne pouvait plus marcher et veut redevenir un des hommes les plus forts au monde

Sa carrière d’homme fort devait être finie, anéantie par une effrayante blessure survenue il y a un peu plus d’un an, en pleine épreuve de force. Mais voilà aujourd’hui l’homme fort Jean-François Caron prêt à reprendre la compétition et à se frotter aux plus grands colosses de la planète. Ou presque...

On dit presque, car la blessure qu’il a subie l’empêchera de revenir au même niveau qu'avant et de lutter pour des victoires. N’empêche, Caron revient de loin.

Le malheur a frappé le 5 mars 2022 lors d’une épreuve de levée du billot à la Arnold Strongmen Classic, l’une des plus prestigieuses compétitions d’hommes forts au monde.

Le colosse s’apprêtait à soulever la pièce de 420 lb au-dessus de sa tête quand les tendons de ses deux genoux ont lâché : rupture du tendon rotulien. Il s’écrase et l’énorme billot tombe sur lui.

Devant la gravité des blessures, plusieurs avançaient que sa carrière d’homme fort venait de prendre fin. Impossible de le revoir dans une compétition de force brute selon certains experts de la discipline.

Les auteurs de cette sombre prédiction avaient toutefois sous-estimé la détermination du colosse originaire de la petite municipalité de Les Hauteurs, non loin de Rimouski.

Il a maintenant en tête un retour à la compétition cet automne et compte même se frotter aux meilleurs de la discipline.

« Je sais que je vais gagner au moins une épreuve. Je te le dis. Garantie », prévient Caron, en repensant à tout le chemin parcouru depuis un peu plus d’un an.

« C’est là que ça finit »

Car, oui, les moments qui ont suivi sa terrible blessure n’ont pas été de tout repos. Caron se souvient d’être couché au sol, en douleur, convaincu que sa carrière prenait fin ainsi. « Bon, c’est là. C’est là que ça finit », dira-t-il à Simon Boudreau, un autre homme fort qui l’accompagnait.

Puis, de son lit d’hôpital, il suit le reste de la compétition. De la déception en passant par la frustration, le mélange d’émotion est tout sauf agréable.

« J’ai vu les performances de mes rivaux. Et j’ai vu que j’aurais pu les battre. Ça, ça m’a déçu, parce que je le savais que je finirais sur le podium. C’est ça qui est frustrant quand tu te blesses. C’est pas que ça fait mal, c’est que tu ne peux plus te faire valoir », confie-t-il, installé à une table de son gym de la rue Jacques-Bédard, au nord de Québec.

La pilule est d’autant plus difficile à avaler puisque Caron admet qu’il était alors « à son meilleur » et qu’il se voyait très bien terminer sur la plus haute marche du podium. « Même si j’avais 39 ans, cette fin de semaine là, j’étais à mon plus fort que j’avais jamais été. »

Trop lourd pour marcher

Jean-François Caron n’était pas au bout de ses peines. Après avoir été opéré, ses jambes ne pouvaient plier qu’à 30 degrés, ce qui a compliqué son retour à Québec.

Et avec un poids de 350 livres, le gaillard de 6 pieds et 3 pouces est trop lourd pour recommencer à marcher, selon les médecins. La charpente n’allait pas tenir le coup.

« J’étais trop pesant. Ils m’ont laissé couché trois semaines et m’ont dit que ma job était de perdre du poids. J’étais heureux d’avoir perdu 60 lb quand ils m’ont

remis debout. »

De l’amour et du support

Sa famille, ses proches et la grande communauté des hommes forts ont été de précieux alliés dans la dernière année. Leur support a été capital dans les

derniers mois.

« C’est le plus beau cadeau. Ça vaut plus que les victoires et les titres, admet Caron. J’ai tout le temps traité les autres athlètes avec beaucoup de respect. Et là, ils me l’ont redonné en termes de support. Je l’ai beaucoup apprécié. »

Photo d'archives

Retour à la compétition

Désormais remis sur pied, Caron compte retourner sur les terrains de compétition. Mais avec de la « quincaillerie » dans les genoux, il s’est fait à l’idée qu’il ne pourra répéter les exploits du passé.

N’empêche, il fera son retour sur la scène internationale à la Classique Magnus Ver Magnusson, cet automne en Islande. Puis dans un an, il compte faire son grand retour au World’s Strongest Man et à la Arnold Strongmen Classic, deux réputés concours où les meilleurs au monde sont réunis.

« Je ne pense pas être capable de revenir aussi fort comme je l’étais le 5 mars 2022. Mais d’après moi, je suis capable d’en battre une couple pareil », lance-t-il en riant.

Photo d'archives

Une belle carrière

Bien que ses ambitions de podium se soient évaporées, l’athlète qui aura 41 ans en juin prochain n’a pas l’intention d’y faire de la figuration. Il a comme objectif de remporter une épreuve dans une compétition internationale.

« Je veux montrer que je suis encore dedans. Je ne suis pas mort, tu sais ! »

Jean-François Caron reste serein malgré les épreuves. Il n’est pas amer et ne se plaint pas de son sort. Comme il le répète, « ça fait partie de la game ».

Il se considère surtout « privilégié » d’avoir pu mener une carrière aussi longue et aussi fructueuse. Celui qui a été sacré neuf fois champion canadien a hâte de voir ce que lui réserve l’avenir.

Il est déjà fort occupé avec le Circuit Hommes Forts dont il assure la présidence. Cette année, pas moins d’une dizaine de compétitions sont au menu de son organisation. Il entraîne également plusieurs athlètes et travaille avec la relève des hommes forts, qu’il qualifie de haut calibre (voir autre texte).

Surtout, il ne s’apitoie pas sur son sort et préfère savourer les grands moments qui ont marqué ses années à soulever les charges les plus lourdes qui soient.

« Je ne me suis pas mis riche comme dans d’autres sports. Mais quand tu vas être mort, ce que tu vas avoir vécu, ça vaut bien plus que de l’argent. Ces souvenirs-là, il n’y a personne qui me les enlève. »

Un rôle de mentor auprès de la relève

Avec sa carrure, Jean-François Caron aurait tous les attributs pour être portier. Mais plutôt que de bloquer le chemin, l’homme fort joue plutôt le rôle d’ouvreur de portes pour la relève.

« Les nouveaux gars qui arrivent, ils sont bons pas à peu près. Le calibre ne va pas en descendant. Les gars sont super solides », lâche Caron.

Aussitôt lancé sur le sujet de la relève des hommes forts au Québec et au Canada, Caron s’emballe. L’an dernier, rappelle-t-il, trois Canadiens, dont le Québécois Gabriel Rhéaume, ont participé à la finale du World’s Strongest Man, le plus prestigieux concours du genre au monde. « Et ils sont juste dix à faire la finale. On était la nation la plus représentée, tout ça pendant que j’étais en chaise roulante chez nous. Juste ça, c’est une fierté. »

Rhéaume a d’ailleurs participé cette semaine à son deuxième WSM, mais il n’a pas été en mesure de se qualifier pour la finale, cette fois.

Faire grandir son sport

Caron n’hésite pas à exprimer sa grande fierté de voir nos « petits gars » briller sur la scène internationale. La meilleure façon, dit-il, de voir sa discipline grandir.

« Si tu n’as jamais d’athlète de premier plan dans un sport, le sport ne se développe pas. »

Il espère que les plus jeunes vivent l’expérience des plus grandes compétitions internationales et souhaite jouer un rôle de mentor auprès d’eux. Une façon, dit-il, de « rester près de son sport » qu’il aime tant.

« Il y a 10 ans, j’aurais aimé savoir tout ce que je sais aujourd’hui. Que quelqu’un me transmette ses connaissances. Ça aurait été différent. »

De solides gaillards

Au pays, il estime que sept ou huit gars ont l’envergure pour se frotter contre les meilleurs de la planète. « Et ils ne finiront pas dans le champ », promet-il. Caron est convaincu que « les autres [hommes forts de la planète] vont faire le saut parce qu’ils ne les connaissent pas. »

C’est justement ce déficit de notoriété auquel il s’attaque. Il donne en exemple l’Angleterre, où plusieurs de leurs athlètes de force sont connus du grand public.

« Ils ont une notoriété. Mais amène-les au Championnat canadien, ils ne finiront pas dans le top 5 », jure Caron.

La relève n’a donc pas à s’inquiéter si des portes se ferment sur leur passage. Il y aura toujours Jean-François Caron pour les défoncer. Et il est encore capable d’y arriver sans trop forcer.