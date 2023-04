Mondial de hockey des moins de 18 ans: le Canada se reprend après un cuisant revers

Bien remis de sa gênante performance de la veille, le Canada a montré un bien meilleur visage contre l’Allemagne au Championnat du monde de hockey des moins de 18 ans en l’emportant 8 à 0, vendredi, à Porrentruy, en Suisse.

À son deuxième match du tour préliminaire, l’unifolié avait le lourd mandat de faire oublier son cuisant revers de 8 à 0 face à la Suède. Après cette sortie inhabituelle, les Canadiens ont rassuré leur entraîneur Jeff Truitt.

Ce tournoi représente l’une des dernières occasions pour certains bons espoirs du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey d’impressionner. Matthew Wood, qui figure dans le top 5 des patineurs nord-américains selon la centrale de recrutement, s’est distingué avec deux buts.

Callum Ritchie et Nick Lardis (trois fois), deux autres joueurs qui pourraient entendre leur nom au premier tour, ont aussi marqué, mais c’est le défenseur Lukas Dragicevic qui a inscrit le plus beau filet de la rencontre. Le défenseur des Americans de Tri-City a parcouru la patinoire d’un bout à l’autre pour battre le gardien Leon Willerscheid d’un bon lancer.

«C’est bon pour l’équipe d’avoir gagné la partie, mais le tournoi est loin d’être fini. Tout le monde ici est doué offensivement, on a une bonne force de frappe et beaucoup de joueurs ont noirci la feuille de pointage aujourd’hui [vendredi], a déclaré Wood dans un communiqué. C’est très bon pour la confiance de l’équipe, on va tout faire pour que ça se poursuive.»

«Le match était important pour notre groupe. Après l’échec d’hier, on devait regarder en avant et retrouver le droit chemin. Je pense qu’on a été vraiment dynamiques en échec-avant et qu’on a très bien joué défensivement. Quand on parvient à faire ça, ça génère beaucoup de chances pour nous en zone offensive, a considéré Lardis. Donc, on doit continuer de travailler en ce sens.»

Gardien peu occupé

Le gardien québécois Gabriel D’Aigle a une fois de plus amorcé la partie comme substitut, étant entré en jeu la veille après la déconfiture de Carson Bjarnason. C’est ce dernier qui a obtenu la confiance de Truitt et il a bloqué 11 lancers pour blanchir les Allemands.

Le Canada bénéficiera d’une journée de congé avant de se mesurer à la Slovaquie, dimanche.