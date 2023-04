Pierre-Luc Dubois et Jonathan Marchessault : qui accédera au deuxième tour?

À égalité 1 à 1 dans leur série de premier tour, les Jets de Winnipeg et les Golden Knights de Vegas devraient se livrer une longue bataille, dans laquelle deux joueurs reconnus ici pour leur touche offensive auront leur mot à dire.

Si Pierre-Luc Dubois et ses Jets ont amorcé la confrontation avec panache en vertu d’un gain de 5 à 1, mardi, Jonathan Marchessault et les Knights ont pris leur revanche en l’emportant 5 à 2 pour niveler les chances, jeudi. Comme c’est souvent le cas en éliminatoires, les formations en présence vivront des hauts et des bas, et celle réagissant le mieux à l’adversité aura le dernier mot. Cette fois, ce sera aux Jets d’effectuer les ajustements requis et leur entraîneur-chef Rick Bowness ne s’en cache pas. Il a d’ailleurs visé l’un de ses vétérans en conférence de presse.

«Vous ne pouvez pas laisser un gars gagner une mise au jeu comme cela et le laisser se diriger au filet ainsi, a-t-il affirmé en évoquant la nonchalance de Mark Scheifele, qui a permis à son rival Chandler Stephenson d’inscrire le but décisif au troisième tiers. Leur avons-nous rendu la vie facile? Oui, et c’est l’aspect le plus décevant. Notre exécution avec la rondelle n’était pas très bonne et nous étions du mauvais côté. On les a laissé jouer beaucoup plus rapidement que voulu.»

D’ailleurs, Dubois, l’un des partenaires de trio de Scheifele, a éprouvé davantage d’ennuis. Il avait terminé le premier affrontement avec un but et une aide, ainsi qu’un différentiel de +3. Jeudi, il a été blanchi et a fini à -2. Un exemple de ses problèmes fut une présence sur la glace beaucoup trop longue, ce qui a mené à un but de William Karlsson tôt au deuxième engagement.

«Évidemment, vous ne pouvez pas rentrer au banc quand les adversaires vous tournent le dos. On ne peut demeurer là si longtemps et concéder un but. C’est le hockey, cependant», a déploré Scheifele au quotidien «Winnipeg Sun».

Un revenant

Du côté des hommes de l’instructeur-chef Bruce Cassidy, Marchessault a bien fait en décochant deux tirs et affiché un différentiel de +1, jeudi, même s’il a été tenu en échec. C’est néanmoins la performance de son coéquipier Mark Stone qui a retenu l’attention. L’ancien des Sénateurs d’Ottawa avait connu des ennuis en lever de rideau avec une fiche de -3, mais il a rebondi en récoltant deux buts et une aide.

Ayant raté les 39 derniers rendez-vous du calendrier régulier à cause d’une blessure au dos, il n’avait pas compté depuis le 5 janvier. «Vous pouvez retrouver de l’énergie grâce à votre trio, un point ou un but. Je ne voulais pas manquer cela. Je veux m’impliquer et je l’ai dit depuis la transaction qui m’a envoyé ici [le 25 février 2019]. C’est l’équipe pour laquelle je veux jouer, gagner et aller à la guerre, a-t-il dit au site NHL.com. Ce retour signifie tout pour moi.»

Le troisième duel de la série se tiendra samedi, 16 h, au Manitoba et sera présenté à la chaîne TVA Sports.