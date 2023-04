Puisque le cancer de son amoureux ruinait sa santé mentale, elle le laisse

Incapable de composer avec le grave cancer au cerveau de son amoureux, une jeune femme décide de le laisser alors qu’il est en train de combattre la maladie.

Le couple de Londoniens avait des projets de vie et était en train de s’acheter une maison quand Jelle Fresen a été diagnostiqué d’une rare forme de cancer au cerveau de stade 4, rapporte le Daily Mail.

L’homme de 37 ans devait se soumettre à une délicate intervention chirurgicale pour retirer sa tumeur, puis à de la chimiothérapie et de la radiothérapie.

«Nous savions que nos plans d’avenir ne pouvaient plus fonctionner», raconte Danielle Epstein, l'amoureuse de Jelle.

«J'étais tellement inquiète et bouleversée. Je n’arrivais plus à dormir ni manger», ajoute la professeure de physique de 32 ans.

Pendant le traitement de son copain, Danielle commence à faire des crises de panique.

«Je prenais tellement de médicaments que je n’arrivais tout simplement plus à fonctionner», reconnaît-elle.

Réalisant que le combat que menait Jelle avait des impacts sur santé mentale, elle a décidé de le quitter. Puis, elle a déménagé en Thaïlande avec son père.

«Je me sentais comme la personne la plus horrible en quittant quelqu'un parce qu'il a un cancer, mais cela nuisait à ma santé mentale et cela n'aidait pas Jelle», précise Danielle.

Jelle de son côté a dû composer avec une paralysie du visage après son opération, des problèmes de vision et réapprendre à parler. Sa bataille contre le cancer a été ardue.

Les ex sont demeurés amis après leur séparation, d’après le Daily Mail. Et Danielle a même décidé de courir le marathon de Londres en l'honneur de Jelle et pour la recherche sur le cancer du cerveau.

«Je ne suis pas une coureuse, mais Jelle a déjà fait des marathons. J’ai donc pensé que ce serait un défi pour moi et un bel hommage pour lui. C'est un but que je me fixe», explique Danielle.