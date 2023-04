Roi Charles III: une fortune personnelle estimée à plus de 3 milliards $

La fortune personnelle du roi Charles III serait évaluée à 1,8 milliard de livres sterling (un peu plus de 3 milliards $ CA), selon une nouvelle recherche du média britannique «The Guardian». Il s’agit d’une estimation près de cinq fois plus élevée que celle faite par le magazine Forbes en septembre dernier.

Afin de calculer la valeur des biens du monarque, l’équipe de journalistes du quotidien britannique a travaillé avec pas moins de 12 experts. Ces derniers ont ainsi déterminé la valeur des terres, des propriétés, des voitures, des œuvres d’art et des bijoux qui appartiennent à Charles III.

Rappelons que le nouveau souverain du Royaume-Uni a hérité de nombreux biens appartenant à sa mère, la reine Elizabeth II, et ce sans devoir faire de contribution aux deniers publics. Cette totale immunité face aux taxes sur l’héritage est d’ailleurs l’actif financier le plus précieux de la famille royale, a révélé «The Guardian».

Notons que les chiffres dévoilés par cette recherche demeurent approximatifs puisque Buckingham Palace n’est pas connu pour sa transparence quant à la fortune des monarques britanniques. Ils sont toutefois nettement plus élevés que ceux dévoilés par le magazine Forbes en septembre qui évaluait la fortune privée du roi Charles III à 500 millions $ US – soit plus de 675 millions $ CA.

«Bien que nous ne commentions pas les finances privées, vos chiffres sont un mélange très créatif de spéculations, d'hypothèses et d'inexactitudes», a indiqué un porte-parole de la Couronne au média britannique.