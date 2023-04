Séries LNH : l’Avalanche surmonte sa «pire période des séries»

L’Avalanche du Colorado est passé très proche de se diriger vers Seattle en retard de 2 à 0 dans sa série contre le Kraken. L’entraîneur-chef Jared Bednar n’était d’ailleurs pas très heureux de la performance de sa troupe en début de rencontre.

Après la défaite au premier duel, une certaine pression s’est installée sur les épaules des champions en titre de la coupe Stanley. Les «Avs» ont perdu en chemin leur identité, si bien qu’ils tiraient de l’arrière 2 à 0 après un engagement, jeudi soir.

À lire aussi: L'Avalanche répond au Kraken

«La première période était terrible, d’accord? Je croyais qu’après le match numéro 1, nous serions concentrés et prêts à jouer en première. Je crois que nous tenions notre bâton serré. Personne ne voulait la rondelle. Personne ne voulait patiner avec le disque. Nous avons vu des extraits de ça au premier match, donc pour moi, il s’agit de la pire période que nous avons jouée en séries jusqu’à maintenant», a assuré Bednar en conférence de presse, lui qui a certainement haussé le ton dans le vestiaire au premier entracte.

Élevant souvent son jeu d’un cran en séries éliminatoires, Artturi Lehkonen s’est démarqué avec deux points, marquant un but qui a amorcé la remontée au deuxième vingt. Pour l’attaquant Evan Rodrigues, il s’agit du moment déterminant, puisque Valeri Nichushkin a aussi touché la cible, 48 secondes après le Finlandais.

«Les buts ont évidemment aidé, mais je crois que nous avons simplifié notre jeu. Nous avions de la pression et quand nous avons marqué, nous avons pris une grande respiration, inscrit un autre but rapidement pour ne jamais regarder derrière par la suite. Nous nous sommes inspirés de la foule et avons commencé à jouer plus simplement», a indiqué Rodrigues.

Bednar, lui, avait un message plutôt concis à faire passer.

«Si ça échoue, et bien recommencez du début. Nous en avions parlé et les gars ont fait du bon travail», s’est-il réjoui.

En confiance

Or, pour le Kraken, il ne s’agit pas de la fin du monde. Laisser filer une avance peut amener de la frustration, mais l’objectif principal d’aller chercher une victoire sur la patinoire adverse a été atteint.

«La série est égale 1 à 1, nous allons à la maison, a rappelé le pilote Dave Hakstol. Nous savons ce que nous valons et nous sommes. On est assez à l'aise là-dedans. Nous sommes venus ici et avons gagné. Nous devions le faire.»

Les deux prochaines rencontres seront disputées samedi et lundi, au Climate Pledge Arena, et seront diffusées sur les ondes de TVA Sports.