SÉNÉCHAL, Guy



À la Cité de la Santé de Laval, le 1er mars 2023, à l'âge de 83 ans est décédé M. Guy Sénéchal, époux de feu Mme Aline Kenny, il était le fils de feu M. Georges Sénéchal et de Mme Yvonne Saucier.Il laisse dans le deuil ses soeurs Dolorès, Véronique, Gilberte et Lucie, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Il est allé rejoindre ses frères et soeurs feu Yvette, Camille, Romuald, Maurice, Conrad et Marie-Paule.La famille recevra vos condoléances le dimanche 30 avril de 14h à 16h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934www.rfgoyer.comNous vous remercions pour votre soutien et vos marques de sympathie, qui peuvent se traduire par des dons au CHUM Sainte-Justine.La famille tient à remercier les employés du CHSLD de la Rive pour leurs excellents soins.