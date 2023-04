GRENIER (née LAFLEUR), Ruth



Le 14 avril 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée paisiblement dans son sommeil, Madame Ruth Grenier (née Lafleur), fille de Madame Bertha (Elie) Lafleur et Monsieur Napoléon Lafleur et veuve de Monsieur Camille J. Grenier, son grand amour pendant plus de 75 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Eve (Jean-Marc Fortier), Louis (Nathalie Mongeau), Sylvie (Luc Geoffrion) et Diane, ses petits-enfants chéris, Simon et Pascal Leduc ainsi que Dominique Geoffrion (Guillaume Mullie), sa soeur Huguette (Lafleur) Charton (feu Jean Charton), son beau-frère Dr Gilles Bertrand (époux de Louise Lafleur Bertrand récemment décédée), sa belle-soeur Lucille Grenier (feu Gilles Gagné), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que les autres membres de la famille et ses amis.Nous vous accueillerons le mercredi 26 avril 2023 à compter de 15h00 au :1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, H2V 2P9Une cérémonie aura lieu le même jour à 17h00.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Neurologique de Montréal, en suivant le lien dans la section dons sur le site :