GÉNÉREUX, Georges



À l'Hôpital du Haut-Richelieu, le 4 décembre 2022, est décédé Georges Généreux, 94 ans, sereinement et en présence de ses enfants.Époux de feu Noëlla Dumais, il laisse dans le deuil ses deux enfants, Josée (Peter Vilcek) et Serge (son ex-conjointe, Louise Rivard) ainsi que son amie de coeur, Nicole Crevier Beauchamp.Il laisse aussi dans le deuil les enfants de son fils : Marie-Hélène (Sylvain Lachance), Marie-Laure et Marie-Jeanne (Julien Laberge) et les enfants par alliance de sa fille : Marko, Kathy (Frank Pandolfini) et Mario (Marie-Ève Ally) et tous ses arrière-petits-enfants (et leur descendance), les frères et soeurs de Georges : feu Julien (feu Rita David), Denise (ex-conjoint feu Yves Savard), feu Raymonde, Gérald (Ghislaine Martineau), la famille de Noëlla Dumais tous décédés, leur survit Hilda Gonthier Dumais, ex-conjointe de feu Jean Dumais et les descendances (neveux et nièces et leurs familles) ainsi que parents et amis.Membre de la Symphonie vocale de la fraternité des policiers et policières de Montréal, les liens qu'il avait tissés avec ses collègues ont été maintenus même à sa retraite pour son plus grand bonheur.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 29 avril 2023 à 13h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.