13 milliards pour Volkswagen: das auto ou das ca$h?

L’onde de choc avait fait le tour de la planète.

Plus de 400 milliards $ pour subventionner les énergies vertes et faire des États-Unis un meneur mondial dans la course à la transition énergétique.

Plusieurs évoquaient une concurrence déloyale. Aucun autre pays n’aurait les moyens de concurrencer une telle manne pour les entreprises.

La pression était donc forte sur le gouvernement Trudeau. Pas le choix d’offrir une réponse adéquate.

Fidèle à son habitude il s’est voulu rassurant.

Le Canada n’avait pas besoin d’accoter les États-Unis. Il s’agit d’être stratégique.

« Le Canada a les avantages nécessaires grâce aux Canadiens », a proclamé Justin Trudeau à St-Thomas vendredi.

Il était flanqué de Doug Ford et du PDG responsable chez Volkswagen pour annoncer formellement la construction de la première usine de batteries de l’entreprise à l’extérieur de l’Europe, potentiellement la plus grande au monde.

L’enjeu, c’est le prix ! Treize milliards !

Nouvelle donne

Difficile de sous-estimer la menace que pose l’Inflation Reduction Act pour les investissements verts au Canada.

En quelques mois à peine, il aura généré pour 28 milliards d’investissements privés au sud de la frontière. Et ça ne fait que commencer.

Toyota, Kia, GM, Panasonic, Samsung, pour ne nommer que ceux-là, accourent et accélèrent l’expansion de leur production aux États-Unis pour profiter des incitatifs immenses offerts par l’administration Biden.

Surenchère

C’est ainsi que quoi qu’en dise Justin Trudeau, ni la qualité de la main-d’œuvre canadienne, ni les garderies à 10 $ ou le plan de lutte contre les changements climatiques n’auront suffi à séduire le géant allemand.

C’est le bon vieux cash. Treize milliards de dollars, l’équivalent en dollars canadiens de ce qu’offraient les États-Unis !

Pour s’assurer des retombées économiques futures de cette usine de batterie, pour ancrer le Canada comme un joueur mondial dans cette filière, Ottawa va donc investir 356 $ par Canadien.

Est-ce que ça vaut la peine ?

Absolument, promet Justin Trudeau. Son gouvernement évalue qu’en 5 ans, les retombées économiques auront « remboursé » la subvention initiale. Surtout, pas un sou ne sera payé avant que l’usine soit construite, les batteries assemblées et vendues.

N’empêche, combien d’argent reste-t-il maintenant pour attirer d’autres entreprises majeures ?

Pas mal moins qu’avant. Ottawa n’aurait les moyens de financer que deux, trois projets de cette envergure.

Et le Québec ?

La pilule est doublement difficile à avaler à Québec.

C’était déjà frustrant de voir Volkswagen choisir l’Ontario et son gaz naturel plutôt que notre électricité propre par manque de capacité énergétique.

Voilà que l’on voit fondre comme une peau de chagrin la part du gâteau pour financer les projets verts qui s’accumulent sur son bureau.

Certes Bécancour avait gagné l’usine de cathodes de GM, essentiels aux batteries. Mais comme on dit en coulisses à Québec, « c’est des pinottes à côté de Volkswagen. »

Or pour avoir le prochain mégaprojet, il faudra être capable de livrer de la méga-énergie.

La pression est maintenant sur les épaules du super ministre de l’Économie et de l’Énergie, le seul et unique, Pierre Fitzgibbon.