DESPINS, Jean-Paul



Au CHSLD Sainte-Adèle, le 16 avril 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jean-Paul Despins, époux de feu Jeannine Villemure.Il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre, Denis (Louise), Sylvie (Denis), Éric (Isabelle); ses petits-enfants: Simon (Pier-Anne), Philippe (Marie-Michèle), Fanny (Jérémi), Étienne, Louis, Valérie (Frédéric), Véronique (Martin) et Kevin; ses arrière-petits-enfants: Arnaud, Théo, Adèle, Rose, Romane, Clémence, Jules, Anthony, Éva, Naomie, Steven, Dalyan, Jackson et Dereck, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Sainte-Adèle pour les bons soins prodigués.Les condoléances pour M. Jean-Paul Despins auront lieu le vendredi 5 mai de 18h à 21h et le samedi 6 mai de 14h à 17h30 au :418 BOUL LABELLEROSEMÈRE, QC, J7A 3R8La cérémonie aura lieu à 17h au même endroit.