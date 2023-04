BROWN, Denis



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Denis Brown, le 25 mars 2023, à l'âge de 92 ans, époux de Jeannette Georges.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Francine (Paul Tremblay), Doris (Jacques Meloche), Michel (Sylvie Laroche), sa soeur Ghyslaine (Paul Lacombe), ses petits-enfants, Julie, Martin, Jean-François, Valérie, Marc-André, Frédéric, Vincent, Marie-Pascal, leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 avril 2023 à 10h00 à l'église des Saints-Anges, 1400 St-Joseph, Lachine. Les funérailles suivront à 11h00.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil.