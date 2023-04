LARIN, Rita née Corriveau



À Laval, le 9 avril 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée Rita (Corriveau) Larin, épouse de feu Roland Larin (1921-1997).Elle laisse dans le deuil ses enfants Mario, Céline (Richard Thomas), Colette (Gerry LeBlanc) et Sylvie (Rick LeBlanc), ses petits-enfants Nicole, Damien, Simon, Maxime, Olivier, Martin, Jeremy, Annie et Megan de même que de nombreux arrière-petits-enfants.Elle laisse également dans le deuil sa soeur Jacqueline (feu Yvon Desrosiers).La famille accueillera parents et amis à :le dimanche 30 avril 2023, de 14h00 à 17h00.La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Fernand-Larocque ainsi que France Lalande, sa dame de compagnie depuis de nombreuses années, pour les soins qui lui ont été prodigués avec bienveillance et dévouement de façon exceptionnelle.