LONGPRÉ, Paul



Accidentellement, le 6 avril 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Paul Longpré, époux de feu Monique Fortin demeurant à Longueuil.Il laisse dans le deuil ses fils, Robert, Alain (Sophie) et Guy, ses 2 petites-filles, Marika et Sarah. Il laisse également ses frères et soeurs, André, Yvan, Louise et Lucie, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines et autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 28 avril à 12h30 au salon funéraire :FARNHAM, J2N 2W8Tel : 450-293-4474 www.desourdy.caLes funérailles auront lieu ce même vendredi 28 avril à 15h30 en l'église St-Romuald, suivies de l'inhumation au cimetière de Farnham.Des dons en sa mémoire à la Fondation de La Maison du Père de Montréal seraient appréciés. Formulaires disponibles au salon ou au :