PÉPIN, René-Paul



À Beauharnois, le 15 avril 2023 à l'âge de 83 ans, est décédé M. René-Paul Pépin, époux de Mme Francine Viau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Mylène (Noah) et Stéphanie (Nicolas) ainsi que ses chers petits-enfants: Adrien, Eugénie, Leila, Marguerite, Agathe, Clovis, Joséphine et Philémon.Il laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs : Ginette, Alain (Ginette), Luc (Francine), Christian (Lucie) et Mario (Pierrette), ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Sa famille accueillera parents et amis le dimanche 30 avril 2023 de 13h à 16h au :STÉPHANE GENDRON110, ST-LAURENT (angle Richardson)BEAUHARNOIS, 450-225-2200Selon ses volontés, une liturgie de la Parole sera célébrée le dimanche 30 avril à 16h en la chapelle du salon funéraire.Au lieu de fleurs, tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société canadienne du cancer :