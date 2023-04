DUFOUR, Frère Lucien, c.s.c.

Religieux de Sainte-Croix



À Montréal, le 3 avril 2023 est décédé frère Lucien Dufour à l'âge de 88 ans. Il est né le 3 février 1935 à Port-Alfred (Saguenay), fils de Jean-Charles Dufour et de Marie-Reine Bouchard.Après le noviciat, il fait sa profession religieuse le 16 août 1953, puis fréquente le scolasticat Saint-Joseph à Montréal jusqu'en 1955.Il réside dix ans à la Maison Saint-Joseph à Montréal et travaille à l'atelier de confection d'habits religieux. Il est aussi sacristain de la résidence et pratique les arts plastiques.De 1965 à 2003, le frère Dufour rejoint le Collège Notre-Dame où il s'occupe de l'entretien des vêtements des religieux et de la sacristie, puis enseigne les arts plastiques et l'histoire de l'art jusqu'en 1976. Il passe ensuite quelques années en Haïti où il donne des cours d'arts plastiques. À l'été 1970, il dirige l'atelier " Arts Plastiques " du Foyer des Jeunes de Bellevue, à Fort de France en Martinique, qui eut un grand succès. Il s'est pris d'affection pour les gens de ces deux pays.Revenu à Montréal, il retourne au Collège Notre-Dame et collabore à la préparation de l'album annuel du collège. Durant sa retraite après 1994, il poursuit ses activités artistiques et s'adonne à la sculpture, la peinture, la céramique et la décoration.On se souviendra de sa passion pour les arts, son originalité créative, son bonheur à créer divers décors enjolivant nos espaces de vie autant que nos chapelles. Sa joie de faire plaisir, sa générosité et sa disponibilité bénéficiaient autant à ses confrères qu'à ses amis.Il laisse dans le deuil ses confrères de Sainte-Croix, sa famille et ses amis proches.La messe des funérailles sera célébrée en privé.