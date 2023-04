3e lien: pourquoi j'ai versé des larmes de joie

Comme Bernard Drainville, j’ai eu les larmes aux yeux à la suite de l’annonce de l’abandon d’un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Mais dans mon cas, c’était de la joie.

En ce Jour de la Terre, cette décision mérite d’être célébrée. C’est une victoire pour toutes les personnes et organisations qui se sont mobilisées pour que le gouvernement tienne compte des avis scientifiques.

Une décision nécessaire

Dépenser 10 milliards de fonds publics pour un projet qui aurait fait augmenter la congestion routière à Québec de même que les GES, la pollution de l’air et l’étalement urbain était une hérésie monumentale.

Il faut cependant beaucoup de courage politique et de leadership pour admettre qu’on s’est aussi gravement trompé. Bravo monsieur Legault et madame Guilbault !

Gouverner de manière responsable, ce n’est pas s’entêter à respecter des promesses dommageables. C’est prendre des décisions basées sur la science et les connaissances. Il faut tenir compte de l’intérêt du plus grand nombre incluant les personnes qui n’ont pas le droit de vote.

Je pense à nos enfants qui portent déjà le fardeau d’une dette environnementale et monétaire sans précédent dans un monde en plein bouleversement.

De meilleurs choix

Selon Catherine Morency, professeure titulaire à Polytechnique Montréal et grande spécialiste des transports, il n’est pas nécessaire de creuser un tunnel à grands frais pour améliorer la mobilité entre Québec et Lévis.

Des solutions beaucoup plus économiques et écologiques pourraient faire une grande différence beaucoup plus rapidement.

La multiplication de stationnements incitatifs reliés à une offre de transport collectif à haute fréquence entre des lieux stratégiques des deux côtés du fleuve fait partie des solutions préconisées. Elle parle aussi de l’importance des voies réservées au transport en commun et aux véhicules transportant plus d’une personne.

Efficacité

Nous devons entrer dans la modernité en utilisant beaucoup plus intelligemment nos ressources. Au Québec, une voiture transporte en moyenne 1,1 personne et est stationnée plus de 95 % du temps. Elle constitue le deuxième plus important poste de dépenses des familles après le logement et juste avant l’alimentation.

Il y a certainement moyen de faire mieux avec nos ressources ! Pour cela, il faut se donner collectivement les moyens de vaincre notre dépendance à l’auto solo.

Il est là le grand défi de la mobilité et pas seulement entre Québec et Lévis.

Cela implique un changement de paradigme en matière de déplacements et plus fondamentalement dans notre rapport au territoire et aux ressources.

Jour de la Terre

C’est dans cette perspective que je participerai à quelques-unes des nombreuses activités organisées aujourd’hui pour le Jour de la Terre. Sa page web en propose plein partout au Québec.

Je serai notamment de la grande marche de Montréal, comme d’autres le seront à Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke, Joliette, Rouyn-Noranda, Baie-Comeau, Rimouski, Granby et Chicoutimi.

Je crois en l’importance de la mobilisation citoyenne pour exprimer haut et fort l’urgence de prendre des décisions qui protégeront l’avenir de nos enfants.

Ce qui vient de se produire avec le troisième lien me laisse espérer qu’on serait peut-être enfin au début d’un changement de paradigme.