GAGNON, Bertrand



Le 5 avril 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Bertrand Gagnon, époux de feu Laurette Larivée.Il laisse dans le deuil ses enfants Réal (Christiane), Chantal (Denis) et Richard (Véronique), ses petits-enfants Andrée-Anne (Guillaume), Stéphanie, Katherine (Laurent), Patrick (Dominique), Maxime (Marie-Pier) et Francis (Émilie) ainsi que ses arrière-petits-enfants Vincent, Arianne et Jaycee. Il laisse également dans le deuil sa soeur Jeannine, sa belle-soeur Berthe, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC, J3E 1W7Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 13 mai 2023 dès 10h. Les funérailles suivront à 14h en l'église de Sainte-Julie.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois.