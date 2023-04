LEMIRE, Marthe



veuve du Dr Bernard GagnonSes enfants, gendre et bru : Luc, Danielle et Guy Leblanc, Sylvie et son conjoint Guy Giroux, Jocelyn, Denis et Brigitte Bolduc et Christian; ses petits-enfants : Camille et Laurence Leblanc, Valérie Giroux, Francis et Rémi Gagnon, son arrière-petite-fille Nola Martins du Portugal et ses arrière-petits-fils Philippe Gagnon et Félix Gagnon, vous font part avec tristesse du décès de Mme Marthe Lemire, au CHSLD Désy de Saint-Gabriel de Brandon, le 22 mars 2023, à l'âge de 97 ans.Elle laisse également dans le deuil son plus jeune frère, Roger Lemire et Marguerite Ledoux, l'épouse de ce dernier, et de nombreux neveux et nièces des familles Boisvert, Gagnon, Lemire et Limoges.Fervente catholique, elle était dans la vie comme la Marthe de l'évangile, elle ne venait jamais s'asseoir à table tant que tous les convives n'avaient pas été servis.Elle sera exposée le vendredi 28 avril 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h30 et le samedi 29 avril 2023 de 9h30 à 10h30, à la :BERNARD LONGRÉ INC.171 RUE DEQUOYVILLE ST-GABRIEL, J0K 2N0Les funérailles auront lieu en l'église paroissiale de Saint-Gabriel de Brandon le samedi 29 avril 2023 à 11h et de là, elle sera conduite à sa dernière demeure au cimetière paroissial où elle reposera au côté de ses parents Amilda Bastien et Donat Lemire, de son frère Maurice et de celui qui fut son époux durant 60 ans.