DESCHAMBAULT, André



À Laval, le 14 janvier 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur André Deschambault psychologue, époux depuis 54 ans de Madame Nicole Brunet.Il était le fils de feu monsieur Édouard Deschambault et de feu madame Irène Lessard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Mirabelle (Stéphane L.), ses petits-enfants Laurie et Vincent, son frère Gabriel (Diane) ses neveux Rémi, Philippe et leurs familles, ainsi que de nombreux autres parents et amis chers à son coeur.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 avril 2023, de 17 h à 21 h et le samedi 29 avril 2023 de 11 h à 16 h à la :Un hommage lui sera rendu le samedi 29 avril 2023, à 16 h en la chapelle du complexe.