JENOUVRIER, Michel



Le 8 avril 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Michel Jenouvrier, époux de feu madame Murielle St-Arnaud, l'amour de sa vie. Natif de Saint-Méloir-des-Ondes en Bretagne, il habitait Québec après avoir vécu plusieurs années à Lachine.Il laisse dans le deuil ses enfants chéris : Véronique (Jean), Caroline (Maël) et feu Marie-Ève, ses petits-enfants : Clémentine, Noah, Leïla, Jade et Abby, ses soeurs : feu Chantal (feu Patrick), Odile (Christian), Nelly (Jean-Louis), son frère feu Yannick (Lucette), ses beaux-frères et belles-soeurs : Roland (Lorraine), Rollande (Raymond), Jocelyne, Marcelle, feu Desneiges, Renée (feu Evan), Jacques et Claude, sa filleule Typhaine; ses cousines, cousins, nièces, neveux et autres parents et ami(e)s.L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges (4601 chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, Qc, H3V 1E7), à une date ultérieure.La famille a confié monsieur Jenouvrier au :224, RUE ST-VALLIERQUÉBEC, QC, G1K 1K2Pour rendre hommage à monsieur Jenouvrier, vous pouvez visiter notre site internet :Pour renseignements, tel. : 418-522-5212