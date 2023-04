DUMONT, Rachelle



Au CHUM, le 17 avril 2023 à l'âge de 81 ans est décédée Rachelle Dumont. Elle demeurait à ville LaSalle et anciennement de Senneterre. Elle était l'épouse de feu Raymond Julien.Elle laisse dans le deuil ses filles Linda Parent (François Ashby) et Danielle Parent (Benoit Dumas); ses petites-filles adorées: Mélanie Demers (Mathias Audouin) et Annick Parent-Lamarche.Elle était la soeur de feu Georges, feu Georgiane, feu Simone, feu Rita, Rosane, Gisèle, feu Clermont, feu Jacques et feu André.Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Julien, ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Feron/Urgel Bourgie/Athos, 1275 Dollard, LaSallele dimanche 30 avril 2023, à compter de 10h00, suivi de la cérémonie à 13h00, à la chapelle du complexe.Sincères remerciements auprès du personnel soignant du CHUM pour les bons soins prodigués à notre maman en fin de vie.Des dons à la Fibrose pulmonaire seraient appréciés.