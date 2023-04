LAFLAMME, Soeur Aline

(Jeanne de l'Eucharistie)



Au Foyer St-Viateur, 1003, ch. Limoges, Limoges, On, le 15 avril 2023 est décédée Soeur Aline Laflamme de la Congrégation des Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus, à l'âge de 93 ans et 4 mois. Elle était née à Plaisance, Québec, le 4 décembre 1929 de feu Émile Laflamme et de feu Ernestine Sabourin.Outre sa communauté, Soeur Aline laisse dans le deuil son frère Maurice (Aline Lacoste) ainsi que des neveux et nièces. Prédécédée par ses soeurs Jacqueline sscj, et Huguette ainsi que son frère Jean (Madeleine Malo).La liturgie des défunts sera célébrée en l'église Ste Euphémie, 718 rue Principale, Casselman, le jeudi 27 avril 2023 à 14 h. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame d'Ottawa à une date ultérieure.