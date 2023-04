BLANCHETTE, André



À Verdun, le 28 mars 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé Monsieur André Blanchette.Il laisse dans le deuil sa fille Julie, sa grande amie Colombe (Pierre), son frère Richard (Lise), ses neveux Michel et Pierre, ses cousins Gilles et Guy, ses grands amis Raymond et André, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 avril 2023 de 14h à 16h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 16h30 au salon.La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.