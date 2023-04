DESCÔTEAUX, Alain



À Châteauguay, le 16 avril 2023, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Alain Descôteaux, époux de Mme Marie Michèle Lacoste, fils de Mme Judith Jacob et feu M. Jean Descôteaux.Outre son épouse et sa mère, il laisse dans le deuil ses enfants Olivier (Catherina), David (Valérie) et Roxane (Francis), ses petits-enfants Emma-Rose, Jacob et Matteo, ses frères Claude, Rémy et Serge, ses beaux-parents Mme Noëlla Delage et feu M. Jean-Guy Lacoste, ses belles-soeurs et beau-frère Guyane-Elise (Jean-François), Brigitte (Martin) et Stéphane (Lisa), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 29 avril entre 9h30 et 11h30 et entre 13h et 17h30, suivi de la cérémonie commémorative en la chapelle du complexe à 17h30.La cérémonie sera disponible par webdiffusion au lien suivant :En guise de témoignage, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou la fondation Diabète Québec ou la fondation Brain Canada serait apprécié.