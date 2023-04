BÉLANGER, Fernand



De St-Janvier, le 14 avril 2023 est décédé M. Fernand Bélanger, à l'âge de 98 ans, époux de feu Aimée Marier.Il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Danielle), Daniel (Denise), Serge (Pierrette) et Diane (Marc), ses petits-enfants Frédéric, Simon, Karine, Mélanie, Annick, Stéphanie, Josiane, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 avril de 14:00 à 17:00 et 19:00 à 21:00 au :17745 RUE VICTOR, MIRABELet le samedi 29 avril de 9:00 à 10:00. Les funérailles auront lieu en l'église de St Janvier le samedi 29 avril à 11:00, 17737, boul. Sacré-Coeur, Mirabel.Votre sympathie peut se traduire par un don à l'Hôtel-Dieu St-Jérôme. Prière de ne pas envoyer de fleurs.