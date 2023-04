TREMBLAY, Louis



Le 9 avril 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Louis Tremblay. Il était autrefois connu comme concepteur en mécanique du bâtiment et aussi très impliqué dans le mouvement scout de Montréal lors de sa jeunesse.Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Louise Houde, ses enfants Pierre, Monic-Hélène (Pierre Charland), Nathalie (Alain Voitchovsky) et Jean-Sébastien (Jessica Tremblay), ses petits-enfants Jean-Christian, Myriam, Mylène, Myrtille, Marya et Clara, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :MONT-SAINT-HILAIRE, J3H 3H3Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 29 avril 2023 dès 11h. Les funérailles suivront à 13h30 en l'Église de Saint-Hilaire.