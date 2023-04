MC CARTHY, Jacqueline



À Drummondville, le 18 avril 2023, à l'âge de 91 ans est décédée Mme Jacqueline Mc Carthy.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain (Nicole), Carole (Alain) et Alain Martel, ses petits-enfants, Audrey, Michaël, Alexandre et Cynthia, ainsi que ses 4 arrière-petits-enfants, neveux et nièces et autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille à une date ultérieure.La famille de Jacqueline tient à remercier chaleureusement le personnel du centre d'hébergement Frédérick-George-Hériot de Drummonville pour les excellents soins et leur compassion.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.