CLOUTIER, André



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. André Cloutier, le 21 mars 2023 à l'âge de 97 ans.Époux bien-aimé de feu Mme Jeanine Marchand, père de Michel (Renelle), feu Marc (Danielle), Suzanne (Alex), Serge (Renée) et Robert. Grand-père de Catherine, Marie-Ève, Caroline, Marc-André, Pascale, Léa, Simon et Élise. Papi de Maude-Émilie, Sophie-Anne, Noah, Luca, Mila et Simone.Homme d'action d'une grande générosité et d'un amour sans borne pour sa famille, un amant de la nature toujours partant pour une nouvelle aventure, il nous manquera énormément.Les funérailles seront célébrées lundi le 1er mai 2023 à 13h30 en l'église Saint-Paul-de-Joliette. La famille recevra les condoléances au même endroit à compter de 12h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUS, par téléphone au (819) 820-6450 ou en ligne :