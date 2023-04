PINEAULT, Suzanne



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de Mme Suzanne Pineault, née Tremblay, survenu à Montréal, le samedi 15 avril 2023, à l'âge de 84 ans et 10 mois. Elle était l'épouse de feu Robert Pineault et laisse dans le deuil ses enfants: Marcel (Johanne), René (Raymonde) et Carole (Yves); ses petits-fils: David et Samuel; ainsi que ses frères et soeurs: Philippe (feu Elizabeth Louise), Gilles (Monique), Thérèse (feu Aurèle), Lucille (feu Jean-Paul), Lise (Léon), Denise (Jim) et Gisèle (Denis); ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 avril 2023 de 15:00 à 19:00 chez :Une cérémonie aura lieu à 18:15, suivie d'un buffet sur place.